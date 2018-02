Guarani bate Atlético-MG por 2 a 1 O Guarani venceu neste sábado o Atlético-MG, por 2 a 1, em Divinópolis, na abertura da rodada do Campeonato Mineiro. A derrota atrapalhou os planos do time da capital de superar o Cruzeiro e voltar à liderança da competição estadual. A equipe do técnico Procópio Cardoso permanece na segunda colocação, com 16 pontos, dois atrás do rival, que enfrenta neste domingo a Caldense, no Mineirão. Dependendo dos resultados deste domingo, o Atlético poderá perder posições na tabela de classificação. Já o time de Divinópolis conquistou três pontos importantíssimos para escapar do rebaixamento para a Serie B do campeonato. O Guarani soma agora nove pontos, em nove partidas. Na etapa inicial, o Galo, embora tenha apresentado um maior volume de jogo, foi castigado no final. Num contra-ataque, o meio-campista Paulo César recebeu na área, driblou, e fez 1 a 0 para o time da casa, aos 45 minutos. A equipe alvinegra voltou para o segundo tempo sufocando o adversário até conseguir o empate. O atacante Fábio Júnior foi derrubado na área pelo goleiro Gleisson. O árbitro Álvaro Azeredo Quelhas assinalou pênalti, que o meia Rodrigo Fabri cobrou e converteu, aos 15 minutos. Mas o troco do Guarani foi imediato. Um minuto depois, o atacante Valdney, de cabeça, fez 2 a 1 para a equipe do interior. O Atlético pressionou em busca do empate, mas seus atacantes pecaram nas finalizações.