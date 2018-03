Guaraní bate Jorge Wilstermann por 3 a 1 O Guaraní, do Paraguai, derrotou o Jorge Wilstermann, da Bolívia, por 3 a 1, nesta quinta-feira, em Assunção, em jogo válido pelo Grupo 7 da Taça Libertadores da América. Com este resultado, o time paraguaio alcança os seis pontos e fica na segunda posição, quatro pontos atrás do líder Santos. O Jorge Wilstermann segue com um ponto na última colocação, atrás do Barcelona de Guayaquil, que soma quatro. Fukoda e Diaz (2) marcaram para o Guaraní, enquanto Arévalo descontou para o time boliviano.