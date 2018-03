Guarani bate o lanterna Goiás por 3 a 2 O Guarani venceu o Goiás, por 3 a 2, neste domingo à tarde, no Estádio Brinco de Ouro, se reabilitando no Campeonato Brasileiro. Depois de sofrer duas derrotas seguidas em casa, para Santos e São Paulo, o time campineiro conseguiu três pontos na estréia do técnico Barbiéri, que substituiu Pepe. O Guarani, agora, tem 21 pontos, enquanto o Goiás continua com nove, na lanterna. O jogo foi bastante movimentado, embora com um desenho já esperado: o Guarani tomando a iniciativa ofensiva, com o Goiás optando pelo contra-ataque. O problema é que os atacantes Wagner e Rodrigão ficaram muito isolados no ataque, sendo facilmente marcados pela defesa reserva do time goiano. No Goiás, destaque para a velocidade de seus atacantes, principalmente Dimba e Araújo. O Guarani abriu o placar com Paulão, de cabeça, aproveitando o escanteio cobrado por Alex e desviado pelo zagueiro Renato. O Goiás empatou com Dimba, cobrando uma falta duvidosa, aos 34 minutos, quando a barreira abriu atrapalhando o goleiro Jean. Mas, aos 45 minutos, em bela jogada individual, Alex passou por um zagueiro e chutou rasteiro, meio sem ângulo, para desempatar. No segundo tempo, o Goiás voltou com o meia Danilo no lugar do volante Marabá e bem mais bem posicionado em campo. Aos 12 minutos, o esperto Araújo passou por Ruy e empatou. O jogo mudou a partir dos 20 minutos, quando o zagueiro Rodolfo exagerou na força, ao cometer falta sobre Wagner, e foi expulso. O técnico Cuca foi obrigado a sacrificar o meia Gil Baiano para a entrada do zagueiro Cléber. Mas o Guarani mandou no jogo, chegando ao terceiro gol aos 24 minutos, de novo, com Paulão, de cabeça. Desta vez ele aproveitou o cruzamento de Ruy, pelo lado esquerdo. O Goiás teve uma boa chance no minuto seguinte, quando Araújo acertou a trave de Jean. Depois ainda tentou o empate na base do tudo ou nada, mas não teve êxito. CLASSIFICAÇÃO