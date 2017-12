Guarani bate o líder e segue sonhando O Guarani não decepcionou seus torcedores, que atenderam ao apelo da diretoria e foram em bom número - mais de 12 mil pagantes - ao Estádio Brinco de Ouro, ver seu time vencer o Santa Cruz por 2 a 0 na tarde deste sábado. Foi o sexto triunfo consecutivo em casa do time comandado pelo técnico Luiz Carlos Ferreira. O resultado coloca o time campineiro na nona colocação do Campeonato Brasileiro da Série B com 29 pontos, e mantém as chances de classificação à segunda fase. A equipe pernambucana, com 37 pontos, continua líder e classificada. Os gols aconteceram ainda no primeiro tempo. Jonas, aos 18 minutos, aproveitou cruzamento de Galego pela esquerda e cabeceou a bola no canto direito do gol. Aos 22, a defesa pernambucana saiu jogando errado, a bola sobrou para Edmílson, que foi derrubado na área por Valença. O próprio Edmílson cobrou forte o pênalti e ampliou: 2 a 0. A partir daí, o time campineiro tratou de se garantir, com o Santa Cruz não tendo forças e nem tanta vontade para reagir. Na 20.ª rodada, o Guarani enfrentará o Caxias, na próxima sexta-feira, em Caxias do Sul. O Santa Cruz jogará contra o Ituano, em Recife.