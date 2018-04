Guarani bate São Caetano e se aproxima do líder Vasco

Apresentando outra vez muita eficiência, o Guarani venceu mais um concorrente direto pelo acesso e, de quebra, ainda se aproximou do líder Vasco. Em um jogo bastante disputado, o time de Campinas venceu o São Caetano por 2 a 1, em pleno Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, nesta terça-feira à noite, pela 27.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

No Rio, Figueirense surpreende o Vasco por 2 a 1

Portuguesa vence em jogo para 196 torcedores

Brasileirão Série B - Classificação | Tabela

SÉRIE B - Leia mais sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Esta foi a quinta vitória do Guarani nos últimos seis jogos. O bom retrospecto mantém o clube campineiro na vice-liderança, com 52 pontos, a apenas três do Vasco, que foi derrotado nesta terça pelo Figueirense, por 2 a 1. O São Caetano, por sua vez, perdeu uma boa chance de encostar no G-4 e ocupa o sexto lugar, com 41 pontos, a seis do grupo de acesso.

Sem contar com quatro jogadores considerados titulares - Márcio Alemão, Luciano Santos, Léo Mineiro e Walter Minhoca -, o técnico Vadão armou o Guarani com um esquema defensivo. E isso acabou atrapalhando o São Caetano, que não soube furar a retranca adversária.

Aproveitando bem os contra-ataques, o visitante abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. O atacante Fabinho recebeu de Maranhão e, da entrada da área, bateu sem chances para o goleiro Luiz.

Na segunda etapa, os donos da casa desperdiçaram uma ótima oportunidade de empatar, após Eduardo Ramos cobrar pênalti nas mãos do goleiro Douglas. Mais eficiente, os visitantes chegaram ao segundo gol aos 13 minutos. Para marcar o seu segundo, Fabinho se antecipou à defesa e desviou o cruzamento de Carlos César.

O São Caetano chegou a diminuir com o rápido Wendell, aos 22 minutos, após aliviada errada de Cléber Goiano, mas não conseguiu o empate.

No próximo sábado, às 16h10, o São Caetano faz outro confronto direto pelas primeiras posições contra o terceiro colocado Atlético-GO, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Enquanto isso, o Guarani recebe o Vila Nova, no mesmo dia e horário, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

SÃO CAETANO 1 X 2 GUARANI

São Caetano - Luiz; Galiardo (Hugo), Anderson Marques, Marcelo Batatais e Bruno Recife; Adriano, Jairo, Eduardo Ramos (Damián Luna) e Xuxa (Marcinho); Wendel e Washington. Técnico: Antônio Carlos

Guarani - Douglas; Maranhão, Bruno Aguiar, Dão e Eduardo; Cléber Goiano, Fabinho Romão, Carlos César e Harison (Mário Lúcio); Fabinho (Nei Paraíba) e Ricardo Xavier (Dairo). Técnico: Vadão

Gols - Fabinho, aos 21 minutos do primeiro tempo; Fabinho, aos 13, e Wendell, aos 22 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Galiardo (São Caetano); Harison, Dão e Mário Lúcio (Guarani)

Árbitro - Cléber Wellington Abade (SP)

Renda - R$ 10.952,00

Público - 1.586 pagantes

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)