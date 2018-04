Guarani bate XV de Piracicaba e conquista acesso à elite paulista após cinco anos

O Guarani conquistou o acesso à Série A1 do Campeonato Paulista ao vencer o XV de Piracicaba pelo placar de 1 a 0, em partida realizada nesta quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), para um público de mais de 15 mil torcedores.

Como segurou o empate sem gols em Piracicaba (SP), o Guarani precisou apenas vencer pela contagem mínima para assegurar o seu retorno à elite, após cinco anos disputando a Série A2. O único gol do duelo foi marcado por Ricardinho.

O Guarani também enfim se vingou da derrota diante do XV de Piracicaba na final da Série A2 de 2011, quando o time alvinegro conquistou o título nos pênaltis. Além de conquistar o acesso, o clube campineiro fará a final em casa diante do Oeste, neste sábado, por ter melhor campanha: 35 a 33 pontos.

O Oeste, na última terça-feira, derrotou o São Bernardo por 3 a 2, em pleno estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Em Barueri (SP), no jogo de ida, os comandados do técnico Roberto Cavalo já haviam vencido por 2 a 1.

Em Campinas, os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado. O clube visitante foi melhor na etapa inicial e desperdiçou a melhor chance com Fabinho, ex-jogador do próprio Guarani, que recebeu de frente para o gol, mas chutou para fora.

No segundo tempo, o Guarani cresceu, marcou logo no primeiro minuto com Ricardinho e se fechou para confirmar o retorno à elite do futebol paulista. O XV de Piracicaba até tentou esboçar uma reação, mas não conseguiu evitar a derrota.