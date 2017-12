Guarani brilha e goleia o Vila Nova Um apagão nos arredores do estádio Brinco de Ouro, em Campinas, quase impediu a realização do jogo entre Guarani e Vila Nova, nesta terça-feira à noite, pela abertura da 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo começando com 20 minutos de atraso, o jogo foi emocionante e o time campineiro brilhou em campo ao golear o adversário por 4 a 0. Esta vitória colocou o Guarani, pela primeira vez, na zona de classificação, atingindo os 25 pontos, ficando provisoriamente em sétimo lugar. O time goiano, com o mesmo número de pontos, continua em sexto lugar. Esta foi a quarta vitória consecutiva do Guarani em casa sob o comando do técnico Luiz Carlos Ferreira que deixou o gramado aplaudido. "Os méritos são dos jogadores. Ficamos concentrados quatro dias e eles corresponderam em campo", comentou o técnico, visivelmente alterado e emocionado. Ele não perdeu a firula do meia Héverton e não mediu palavras: "Temos que aproveitar uma chance destas e marcar gols. Não é para fazer bonito, passar o pé na bola e ficar com frescura." O time da casa parecia ?elétrico? e abriu o placar aos sete minutos, com Edmilson, mergulhando de cabeça, após cruzamento de Wágner. O próprio Wagner deu o passe para o segundo gol, marcado por Jonas, aos 28 minutos. No segundo tempo, o Vila Nova melhorou, criou algumas chances, mas não marcou. Na reta final, o Guarani liquidou o jogo. Wágner sofreu pênalti e Edmilson, na cobrança, ampliou, aos 31 minutos. Aos 37 minutos, após bela troca de passes o zagueiro Andrei apareceu na grande área para empurrar para as redes, fechando a goleada. Na próxima terça-feira, o Guarani volta a campo para enfrentar o CRB, em Maceió (AL). Já o Vila Nova joga apenas no sábado, dia 20, em casa, contra o Criciúma.