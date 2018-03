Guarani busca 1ª vitória fora de casa Depois de vencer o Internacional, até então líder do Campeonato Brasileiro, o Guarani está com ânimo renovado para buscar a primeira vitória fora de casa. Em quatro jogos distante do Brinco de Ouro até agora, foram um empate e três derrotas. ?Sabemos da força que o Flamengo tem, ainda mais jogando em casa, mas vivemos um bom momento no Campeonato Brasileiro e temos que aproveitá-lo para conseguir mais uma vitória", disse o atacante Wágner que, ao lado de Marquinhos, jogou todas as 19 partidas do Guarani em 2003. Festa - O técnico Pepe, natural de Santos, foi agraciado na noite desta quinta-feira com o título de cidadão campineiro. O treinador, que trabalha pela sexta vez nos clubes da cidade, se disse emocionado com a homenagem e que espera corresponder com bons resultados dentro de campo. Além dele, os ex-jogadores Careca, natural de Araraquara, e o taubateense Edmar também foram agraciados.