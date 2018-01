Guarani busca 2.ª vitória consecutiva Credenciado pela vitória sobre o Paulista, por 2 a 1, em Campinas, na última quarta-feira, o Guarani entra em campo, neste domingo, otimista para tentar a segunda vitória consecutiva, fato que não acontece desde 27 de julho de 2003. O adversário será a Inter de Limeira que, curiosamente, depois de duas vitórias seguidas diante de União Barbarense e Portuguesa, teve uma recaída e acabou goleada pelo Marília por 4 a 0. Apesar dos momentos distintos, as duas equipes sabem que necessitam melhorar. O Guarani, com 12 pontos ganhos, é o 10º colocado, enquanto a Internacional, com sete, está no 18º posto, na zona do rebaixamento. O otimismo para quebrar o incômodo tabu é grande no Guarani. Pela primeira vez na competição, o técnico Jair Picerni irá repetir uma escalação. A intenção é de que, com o mesmo time, o rendimento dentro de campo também possa ser igual. O atacante Evandro Roncatto, autor dos dois gols diante do time de Jundiaí, também espera repetir o dia iluminado. "O negócio agora é manter a fase, minha e do time", enfatizou. Na Inter, se a derrota para o Marília não foi nada agradável, o técnico Ademir Fonseca teve ao menos boas notícias. O zagueiro Braga e o meia Alexandre Salles estão de volta após cumprirem suspensão. O defensor, que ficou duas partidas afastado, terá que brigar pela sua posição com Laerte. O artilheiro do time, Izaías, também deve retornar. Ele se recupera de contusão e já treinou com o elenco.