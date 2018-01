Guarani busca 2ª vitória no Brasileiro Depois da boa vitória diante do Vasco da Gama na estréia do Campeonato Brasileiro, o Guarani volta a campo neste sábado, às 16 horas, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio. Para esta partida, o técnico Pepe, mesmo com alguns problemas enfrentados durante a semana, deverá manter a mesma equipe da primeira rodada. Nos treinamentos o zagueiro Juninho reclamava de dores no joelho direito após trombada com o atacante Ricardo Lobo. Mas, após passar por uma série de exames, acabou sendo liberado pelo departamento médico. Outra dúvida era o goleiro Jean. Com uma unha encravada, o jogador foi poupado de alguns treinamentos, mas foi confirmado para enfrentar os gaúchos. Mas quem deve aparecer no decorrer da partida é o atacante Rinaldo. Ele vem chamando a atenção de Pepe pela sua velocidade em campo. O treinador, inclusive, chegou a escalar o atacante em lugar do volante Leandro Guerreiro, deixando o time com três atacantes. "O Rinaldo tem as mesmas características do Rico, que estava na Portuguesa Santista. É um jogador importante para o Guarani e que vai nos ajudar bastante ao longo do Campeonato Brasileiro", explicou Pepe, que pode arriscar mais no ataque no segundo tempo. Seu plano inicial é fechar a marcação, bloqueando o meio-campo, com Esquerdinha auxiliando o trabalho dos volantes Emerson e Leandro Guerreiro. O jovem time do Guarani ainda se vale muito da disposição de seus jogadores e da estrela do seu técnico.