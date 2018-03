Guarani busca feito inédito no Brasileiro O Guarani enfrenta o Figueirense neste domingo, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, tentando pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro conquistar duas vitórias consecutivas. Depois de vencer o Atlético-PR sem cinco titulares, o time de Campinas confia no retorno de seus principais jogadores para chegar aos 31 pontos. Para este jogo o técnico Barbieri terá os retornos do goleiro Jean, do lateral-direito Ruy, dos zagueiros Paulão e Bruno Quadros e o volante Emerson, que cumpriram suspensão. Além deles o zagueiros Juninho, o volante Leandro Guerreiro e o meia Marquinhos também estão aptos a jogar e ficam à disposição do treinador no banco de reservas. "O Guarani até está tendo uma boa seqüência de jogos, mas não de bons resultados. Precisamos de um equilíbrio para podermos chegar nos primeiros colocados", acredita Barbieri. Ele manteve três reservas no meio campo: o volante Reinaldo, além dos meias Esquerdinha e o jovem Dinelson, grande revelação do clube, de apenas 17 anos. Para diminuir o assédio da imprensa sobre ele o gerente de futebol, Neto Ferreira, proibiu que ele desse entrevistas nos últimos três dias.