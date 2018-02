Guarani busca mais dois jogadores para fechar grupo Um meia e um atacante experientes vão fechar o grupo de jogadores do Guarani para sua primeira participação dentro do Campeonato Paulista da Série A-2. A promessa é do diretor de futebol, José Carlos Hernandes, que confirmou os 13 reforços para o início desta temporada, depois de um 2006 negativo com os rebaixamentos no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro - para a série C. Os nomes dois últimos reforços são mantidos em sigilo, mas poderão fugir do teto salarial do clube, estipulado em R$ 5 mil. Dos reforços anunciados, apenas o volante Roberto, do Grêmio Barueri, não chegou ao Brinco de Ouro. Foram apresentados os laterais Lucas, do Tupi (GO), da terceira divisão goiana, e Rogério, lateral-esquerdo do Vitória (BA).