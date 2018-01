Guarani busca mais um reforço Apesar do elenco já estar com 33 jogadores, o Guarani ainda poderá anunciar mais um reforço nos próximos dias. O gerente de Futebol, Neto Ferreira, confirmou que fez uma proposta para ter o volante Rafael, do Rio Branco, por empréstimo até o final do ano. A situação do atacante Rodrigão deve ser resolvida em breve. Os empresários do jogador viajaram para a França para pegar a liberação do Saint-Ettienne, clube que detém os direitos federativos do jogador. Mesmo com a indefinição, o atacante passou por uma bateria de exames físicos e viajou para Serra Negra com o restante do elenco para a pré-temporada.