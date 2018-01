Guarani busca motivação nos treinos O Guarani quer repetir a mesma disposição demonstrada nos últimos treinos contra o União São João, domingo, em Araras. Só assim o time vai conseguir escapar das últimas colocações do Campeonato Paulista da Série A-1 e, conseqüentemente, da possibilidade de rebaixamento. Desde o primeiro coletivo da semana, realizado na quarta-feira, os jogadores titulares mostraram poucos erros e muita movimentação ofensiva. O resultado de 6 a 1 sobre os reservas foi comemorado até mesmo pelo técnico Carlos Alberto Silva. "É só jogar desse modo que somaremos os pontos necessários para sair dessa situação delicada", observou. As novidades no time deverão ser o volante Fausto e o atacante Henrique. Os dois vão substituir André Gomes e Zé Carlos, que estão suspensos. O zagueiro Ernani também vai cumprir suspensão e Gláuber retorna ao time. O lateral-direito Luciano Baiano continua sendo poupado dos treinamentos, já que ainda sente dores na coxa esquerda. O jogador, no entanto, não deve desfalcar o time no domingo. Se o lateral não for liberado pelo departamento médico, Rafael assume a vaga. Para fazer as pazes com a torcida, que anda irritada depois dos últimos resultados, a diretoria do Guarani colocou ônibus à disposição dos interessados. Os torcedores podem garantir suas passagens diretamente no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Com 14 pontos ganhos, o time corre o risco de rebaixamento se não reagir nestes três últimos jogos da fase de classificação do Campeonato Paulista. Além do União São João, o Guarani vai enfrentar ainda o Botafogo, em Ribeirão Preto, e a Portuguesa Santista, em casa.