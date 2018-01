Guarani busca os primeiros pontos fora O Guarani vai a Santa Catarina neste domingo enfrentar o Criciúma em busca dos primeiros pontos fora de casa. Até agora, nas duas partidas disputadas fora do Brinco de Ouro, perdeu para Grêmio e Atlético-MG. Sob seus domínios, entretanto, conseguiu vitórias diante de Vasco e Paraná. Para acabar com a sina de maus resultados fora de casa, o técnico Pepe deve manter o esquema 3-5-2. O treinador gostou do rendimento da equipe no meio de semana. Apesar de ter perdido para o Atlético, por 3 a 2, o time mostrou um bom toque de bola e por pouco não conseguiu o empate diante dos mineiros. "O esquema vem me agradando e muito provavelmente devo usá-lo mais uma vez contra o Criciúma", disfarçou Pepe, que fez sucesso com a Portuguesa Santista no Campeonato Paulista deste ano atuando desta forma. Com um time até então totalmente desacreditado, tirou Santos e Guarani da competição e só foi eliminado pelo São Paulo nas semifinais. A única novidade para enfrentar o Criciúma será a volta de Simão à lateral direita. O jogador cumpriu suspensão na última rodada e tem volta garantida ao time titular no lugar de Patrício. A equipe deve jogar com Jean; Paulão, Bruno Quadros e Juninho; Simão, Emerson, Rafael, Esquerdinha e Alex; Wágner e Creedence.