Guarani busca pontos em Maceió Na briga direta por uma das oito vagas da segunda fase do Campeonato Brasileiro, CRB e Guarani se enfrentam, às 20h30, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas (AL). O time paulista leva uma leve vantagem, ocupando o décimo lugar, com 25 pontos, um a mais do que o CRB, em 13.º. O Guarani está animado com a goleada de 4 a 0 sobre o Vila Nova, mas tem contra si a péssima campanha fora de casa, onde ganhou apenas uma vez. Para não voltar do Nordeste de mãos vazias, o técnico Luiz Carlos Ferreira deve mudar mais uma vez, implantando o esquema 3-6-1, com o zagueiro César de volta após cumprir suspensão. Outra mudança será na ala-direita, onde Nelsinho irá substituir Mariano, enquanto Alexandre Salles ganha nova chance entre os titulares. O CRB tem oscilado e tentará se reabilitar da derrota para o Ceará, por 2 a 0. Após cumprir suspensão, o zagueiro Carlinhos está de volta e entra no lugar de Dino. Na ala-esquerda, Douglas tem condições de voltar, já que estava suspenso, mas Cruz deve manter o jovem Walmir.