Guarani busca pontos fora de casa O desafio do Guarani no jogo contra o Juventude, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Alfredo Jaconi é somar seus primeiros pontos fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Para superar mais este obstáculo, o técnico Pepe manteve o esquema tático 3-5-2 e promoveu quatro mudanças no time. O objetivo é ganhar força ofensiva para surpreender o adversário em seus próprios domínios. Este arrojo seria fundamental para somar pontos, uma vez que o time perdeu seus três jogos fora de casa contra o Grêmio (3 a 1) o Atlético-MG (3 a 2) e o Criciúma (1 a 0). Sobre as alterações a maior novidade é a entrada de Rodrigão no ataque, justificada pelo técnico como "uma chance mais do que merecida" para o atacante, que só atuou 20 minutos no campeonato. O ex-titular, Creedence, atuou praticamente seis jogos. "Ele já estava manjado pelos adversários, como sendo um grandão de 1,93 m", explicou o experiente Pepe. O técnico também espera tirar proveito da instabilidade emocional causada pela derrota do Juventude para o Goiás, por 7 a 0, na última rodada. "É claro que foi um resultado anormal, mas mexe com a cabeça de todos", afirmou o treinador, que não se incomodou de mudar o time em relação ao que empatou com o Cruzeiro, por 1 a 1, na última rodada, em Campinas. Patrício entra na ala direita no lugar de Simão, suspenso com três cartões amarelos. Juninho, após cumprir suspensão, volta no lugar de Nenê como terceiro zagueiro. O volante Leandro Guerreiro ganhou a vaga de Émerson, que também cumpre automática por amarelos. O time fez o coletivo sexta-feira pela manhã e viajou para Caxias do Sul no sábado, encontrando muito frio no Sul. Os termômetros marcam 10 graus, outro desafio a ser superado.