Guarani busca superação em Santos Mesmo tendo que enfrentar a melhor defesa do Campeonato Paulista, a Portuguesa Santista, nesta quarta-feira, pelas quartas-de-final, o Guarani não perde a empolgação. Não seria diferente, pois o time do técnico Giba obteve a classificação diante do rival, com uma vitória convincente por 3 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, da Ponte Preta. "A classificação contra um adversário forte, fora de casa, vai dar mais segurança para a torcida em nossos próximos compromissos. Todos se superaram e o grupo está de parabéns", disse Giba. O técnico não poderá contar com o volante Émerson, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra a Ponte Preta. O provável substituto será Erick, que já jogou algumas partidas nesse Paulistão. Reinaldo é outra opção. Com relação a vantagem que a Portuguesa Santista tem de empatar, por possuir melhor campanha, a maioria dos jogadores concorda que o resultado poderá ser revertido. "É uma grande vantagem que eles têm, mas vamos jogar para ganhar e tentar revertê-la", disse o meia Esquerdinha, ex-São Caetano. O técnico Giba avisa que desvantagem não é motivo para desespero. "Não podemos ficar pensando nisso ou desesperar. Vamos trabalhar para tentar superar um dos melhores time da competição", disse Giba, enaltecendo o excelente trabalho realizado pelo técnico Pepe. "De experiência no Brasil ele só perde para Zagallo", finalizou.