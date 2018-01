Guarani busca vaga com apoio da torcida Com o apoio de 30 mil torcedores, o Guarani espera vencer o Avaí e garantir sua vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Brinco de Ouro. Os dois times brigam pela classificação, estão com 32 pontos cada, mas o time campineiro, em oitavo lugar, precisa vencer para não depender de outros resultados. O empate serve para os catarinenses, em sexto lugar, que levam vantagem no número de vitórias - 10 a 9. Em caso de empate, o Guarani torcerá para que o Náutico, com 30 pontos, não vença o lanterna Caxias, em Recife (PE) ou que o Vila Nova, com 32 pontos, perca para o ameaçado Ceará, em Fortaleza (CE). A excepcional campanha em casa, com sete vitórias e dois empates, empolgou a torcida do Guarani que aproveitou a promoção de ingressos a R$ 2 e R$ 3 para registrar uma marca histórica comprando todos ingressos colocados à venda. Jamais "num jogo de uma só torcida", o time levou tantos bugrinos para o estádio. Mas a presença da torcida em jogos decisivos é uma característica no clube, quase sempre abandonado nos jogos normais dos campeonatos. É uma maneira especial de torcer, parecida com a torcida do São Paulo. Mas num jogo importante como este, até bugrinos ilustres confirmaram a participação. Um deles é Arthur Antunes Coimbra Júnior, o filho de Zico, que há muito tempo torce pelo time de Campinas. "É uma paixão de infância", confessa o filho do maior flamenguista de todos os tempos que virá do Rio de Janeiro. A paixão começou em 1988, quando veio com o pai ver um jogo entre Guarani e Flamengo e acabou homenageado pela diretoria campineira. Em 1995, durante seis meses, tentou a carreira de jogador no Brinco de Ouro, mas desistiu. Os times - O experiente volante Marcos Paulo, ex-Cruzeiro, retorna de suspensão e entra na vaga de Márcio Araújo. No ataque, Wágner retorna após ficar no banco de reservas contra o Caxias, na rodada passada, quando o meia Alexandre Salles foi titular. Assim, a formação volta a ser o 4-3-3 e o trio de atacantes vira esperança de gols. Wágner, Jonas e Edmílson formaram o ataque que nos últimos três jogos em casa marcaram 10 gols, com a defesa não sofrendo nenhum. Na sexta-feira cedo, o elenco participou de uma palestra motivacional com os ex-jogadores da seleção brasileira, Silas e Careca. "Exemplos vitoriosos são importantes para os jogadores. Aumenta a confiança", justifica o carismático técnico Luiz Carlos Ferreira, conhecido como "Rei dos Acessos". Avaí - O volante Marcos Bazílio, ex-Santos, após cumprir suspensão automática, tem seu retorno garantido no lugar do camarônes Steve. Durante a semana, o técnico Márcio Araújo com o intuito de motivar o elenco levou seu elenco ao cinema para assistir ao filme "Dois Filhos de Francisco - A História de Zezé di Camargo e Luciano". Mas evitou se aproximar do clima quente de Campinas na véspera de jogo, preferindo treinar sexta-feira cedo no CT do Palmeiras, na Barra Funda, e se concentrar em São Paulo.