Guarani carimba vaga diante de 30 mil O Guarani não decepcionou a sua torcida, que prometeu e empurrou o time para a vitória sobre o Avaí, por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A vitória levou o time à tão sonhada classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, em terceiro lugar, com 35 pontos. Mesmo perdendo, os catarinenses, com 32 pontos, ficaram com a oitava vaga. Os gols da vitória foram marcados por Rodrigo Sá e Jonas, um em cada tempo, e premiaram mais de 30 mil espectadores. O técnico Luiz Carlos Ferreira estava eufórico: "Sempre confiei nos meus jogadores e fiquei mais confiante quando percebi que a torcida passou a nos apoiar. Vai ser difícil nos segurar daqui para frente?, prometeu. O jogo começou nervoso e, por isso, equilibrado. O Avaí mostrou-se aplicado na marcação, não dando espaços para os atacantes adversários. Mas, aos poucos, o Guarani soube explorar as laterais do campo e passou a ameaçar no ataque. O gol, porém, saiu após uma cobrança de falta. Andrei cobrou muito forte, o goleiro Gilmar não conseguiu segurar e Rodrigo Sá aproveitou o rebote, aos 23 minutos. No entanto, o jogo continuou morno, com os goleiros sendo poucos exigidos. O clima só esquentou aos 37, quando o meia Michel, do Avaí, perdeu a cabeça e deu um soco na cabeça de Ênio, do Guarani, e foi expulso. No segundo tempo, o Avaí tentou ganhar força ofensiva com as entradas de Genilson e Beto, respectivamente, nas vagas de Fábio Oliveira e Adriano. O Guarani diminuiu o ritmo, começou errar muitos passes, deixando o jogo perigoso. Mas o gol da classificação saiu aos 20 minutos, quando Edmilson tocou para Jonas, que ajeitou e bateu de esquerda. Estava decretado o Carnaval fora de época em Campinas.