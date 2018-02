Guarani: cauteloso contra o São Paulo O Guarani tem sido ofensivo nos últimos jogos, mas não tem se dado bem. Talvez por este fato, o técnico Jair Picerni se curve à necessidade de o time ser mais cauteloso diante do líder São Paulo, quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Camp inas, pela 14ª rodada do Campeonato Paulista. "Vai ser um jogo diferente, contra um grande clube, então precisamos pensar mais um pouco", disse Picerni, protelando suas decisões. Ele fez questão de assumir a culpa pela goleada sofrida diante do Ituano, por 4 a 1, sábado, em Itu, quando colocou o tim e totalmente no ataque e se transformou em presa fácil aos contra-golpes do adversário. "Infelizmente não deu certo", reconheceu. Algo parecido já tinha acontecido na derrota, de 2 a 0, para o Santa Cruz, em Recife, há uma semana, pela segunda fase da Co pa do Brasil. Independente da maneira como vai armar o time, Jair Picerni reforça a necessidade de ganhar. Em casa, pelo menos, o time está invicto há 13 jogos. Mas no Campeonato Paulista o time está longe do seu objetivo, que era ficar entre os cinco primeiros coloca dos. Com 17 pontos, ocupa a 11ª posição e, portanto, ainda não distante da zona do rebaixamento. O time deve sofrer, em princípio, duas mudanças. O zagueiro João Leonardo recebeu o terceiro cartão amarelo, terá que cumprir suspensão automática e será substituído por Juninho. No meio campo, o volante Careca tem seu retorno garantido após cumprir auto mática na vaga de Roberto. Existe uma dúvida na lateral-direita, onde Alemão pode continuar por ser mais agressivo que Mariano, que não participou do último jogo porque cumpria suspensão. Os jogadores realizaram treinos físicos pela manhã desta segunda-feira e à tarde um técnico-tático. A definição do time ficou adiada para o apronto previsto para esta manhã de terça-feira.