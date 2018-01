Guarani cauteloso nas contratações A diretoria do Guarani deixou para terça-feira o anúncio de mais um ou dois reforços para a próxima temporada. É que vai coincidir com a apresentação oficial do novo patrocinador de camisas, a empresa Medial Saúde. O zagueiro Paulão, ex-São Paulo e que estava no Juventude, e o meia Lúcio, do Cruzeiro, que estava no Botafogo-RJ, são reforços praticamente definidos. Mas os dirigentes passaram a ter mais cautela, principalmente após alguns problemas verificados no plano de reformulação. O atacante Rodrigão, ex-Botafogo-RJ, chegou até a ser confirmado pelo presidente José Luis Lourencetti, mas o negócio teria furado. As opções para o comando de ataque voltam a ser Taílson, ex-Jundiaí, ou Dimba, do Gama-DF. Oficialmente, o clube já contratou o goleiro Jean (Vitória), o lateral Paulo Henrique (Gama), o meia Esquerdinha e o atacante Wágner, ambos do São Caetano.