Guarani cauteloso quanto a acusações As acusações do técnico Lori Sandri, do Criciúma, foram tratadas com cautela no Guarani. Lori saiu de Campinas depois de vencer apenas uma partida e, já no comando do Criciúma, acusou a Federação Paulista de Futebol (FPF) de armar um esquema de arbitragem para favorecer o clube campineiro e prejudicar os clubes com os quais o alviverde concorre diretamente na luta para fugir do rebaixamento - incluindo aí o próprio Criciúma. A direção do Guarani evitou falar sobre as providências que poderá tomar no caso. "Ainda não sabemos exatamente do teor das declarações e só quando nos interarmos da situação é que vamos decidir o que faremos", disse Toninho Seccacci, vice-presidente do clube. Lori Sandri não fez questão de amenizar e disse claramente que o Guarani tem por trás um "esquema pesado para salvá-lo do rebaixamento". As declarações, que não foram as primeiras neste sentido, foram dadas após a derrota do Criciúma para o Juventude, por 1 a 0, no último final de semana. Guarani e Criciúma se enfrentarão nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Campinas tem 30 pontos e está na lanterna da competição, enquanto os catarinense estão na 16ª posição, com 36 pontos.