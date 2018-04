Guarani chega a quatro meses de salários atrasados

"Conversei com o Leonel (Martins de Oliveira, presidente do clube) e eles (dirigentes) estão preocupados com a reunião da próxima semana. Por enquanto, não podem resolver isso, mas na próxima semana deve haver uma nova conversa", revelou o meia Rodrigo Paulista.

A tal "preocupação" citada pelo jogador é a assembleia geral dos sócios, que acontecerá no próximo dia 21 de novembro. O encontro, além de discutir a administração da atual diretoria, pode também culminar até na destituição do presidente Leonel Martins de Oliveira.

Por conta da crise financeira, o time campineiro já perdeu quatro jogadores: o lateral-direito Chiquinho, o zagueiro Aislan, o volante Mika e o atacante Felipe Adão. Todos prometem cobrar as dívidas na Justiça. Além disso, o volante Rodrigo César já acertou um pré-contrato com a Ferroviária e vai sair após a Série B.

O próximo na lista deve ser o volante Dadá. Suspenso para o jogo de sábado contra o Salgueiro,o jogador comunicou à diretoria que iria passar a semana com a família em Belém. Caso o clube escape do rebaixamento já no sábado, ele não deve mais voltar para Campinas.

Após a derrota para o Paraná, por 3 a 0, o Guarani é o 14.º colocado, com 46 pontos. Para evitar o rebaixamento já na 37.ª rodada, basta vencer o Salgueiro e torcer por derrota de Icasa, ASA ou São Caetano.