Guarani: chegam Galego e Edmílson Depois de anunciar e apresentar oficialmente o lateral-esquerdo Galego como o mais novo reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Guarani adiantou também a contratação do atacante Edmílson, que acompanhou o próprio Galego ao deixar no início da última semana o Santo André. Ambos já trabalharam com o técnico Luiz Carlos Ferreira. No sábado, o Guarani tenta a reabilitação da derrota para o São Raimundo, por 3 a 0, diante do União Barbarense, em Campinas. Além dos dois reforços, o clube vive a expectativa de formalizar uma parceria com um grupo de empresários espanhóis, que investiria cerca de US$ 15 milhões nos próximos cinco anos. Caso o acordo seja confirmado, as primeiras medidas seriam contratações. Uma lista com seis nomes estaria circulando nos corredores do clube. Nela, estariam o atacante Somália e o jovem Bruno Dias, da Seleção Sub-20.