Guarani: cinco brigam por uma vaga Cinco jogadores estão na briga por uma vaga na defesa do Guarani, para enfrentar o Fluminense, sábado, às 16 horas, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O técnico Zetti faz mistério e prefere observar melhor todas as opções. O teste final acontecerá no coletivo marcado para esta quarta-feira à tarde. A vaga tão desejada foi deixada pelo zagueiro Paulo André, que cumpre suspensão automática, por ter recebido o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Paraná, na última rodada. Estão na briga: o experiente Carlinhos, o recém-contratado Marcelão, o reserva Nenê, além de Gláuber e Tiago, que tem sido campeões de contusões. Durante os treinos da semana todos tentam conquistar a confiança do treinador. "São todos bons jogadores e para que eu não cometa injustiça tenho que observá-los muito bem", destaca o treinador, que experimenta cada um durante o treinamento. Outra dúvida do treinador é no meio-campo. Zetti ainda não sabe se continua com Roberto, que fez boa partida diante do Paraná, ou promove a volta ao time do volante Careca, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Simão, que retornou ao time depois de recuperado de uma cirurgia, conquistou a condição de titular no meio-campo bugrino. Para o ataque, o treinador tem à disposição o experiente Sandro Hiroshi. Ele já está recuperado de dores musculares. Outro que está pronto para jogar é o atacante Valdir Papel, que já tem a documentação liberada. No entanto, Zetti deverá permanecer com o jovem Jônatas, que foi o destaque da partida contra os paranaenses. O Guarani é o 18º colocado, com 8 pontos na tabela.