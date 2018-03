Guarani com mudanças contra o Goiás O Guarani deverá ter muitas mudanças para enfrentar o Goiás, lanterna do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16 horas, no Brinco de Ouro. A principal delas está no banco de reservas. Com a demissão de Pepe após a derrota para o São Paulo, a diretoria resolveu dar uma chance a Barbieri, que comanda a equipe nos próximos três jogos e, se agradar, será efetivado para a seqüência do Brasileirão. Ex-jogador do próprio Guarani, Barbieri deixou de lado o esquema com três zagueiros e voltou ao tradicional 4-4-2 para enfrentar os goiano. Quem saiu perdendo com isso foi o zagueiro Juninho, que volta ao banco de reservas. No meio campo, o treinador confirmou as entradas de Simão e Alex, que vinham atuando improvisados como laterais. Eles entram no lugares de Marquinhos, machucado, e Esquerdinha. O Guarani se movimenta também fora de campo. O goleiro Hiran ganhou na justiça uma ação trabalhista que movia contra o clube desde 1997. Em última instância, o jogador irá receber cerca de R$ 800 mil. A decisão pegou os dirigentes de surpresa, uma vez que o clube passa por um momento financeiro difícil. Sem dinheiro em caixa, o time dispensou oito jogadores há 15 dias atrás e negocia uma redução de salário do atacante Lúcio, que ganha R$ 50 mil por mês, metade pago pelo Cruzeiro, que detém seus direitos federativos.