Guarani com problemas para montar time O Guarani corre o risco de em 2005 cometer os mesmos erros cometidos nesta temporada desastrosa, quando o time quase caiu no Campeonato Paulista e foi rebaixado para a Série B do Brasileiro. Com a falta de prestígio do clube, os dirigentes estão com dificuldades para renovar contratos e encontrar reforços. O objetivo era ter o grupo formado até o dia 6 de janeiro para que a comissão técnica pudesse programar uma pré-temporada para o Campeonato Paulista. Mas pouco foi feito até agora, assim como aconteceu em 2004, quando o elenco foi sendo formado durante o ano. Por enquanto, o Guarani só renovou contrato com o zagueiro Tiago, que atuou poucas vezes com o titular. O goleiro Jean, o volante Marcos Paulo, o meia Harison e o atacante Sandro Hiroshi estão mais dispostos em sair, apesar da intenção do clube de continuar com eles. Além disso, falta dinheiro para contratar reforços, já que, com o rebaixamento para a Série B, haverá uma drástica redução de recursos provenientes das cotas da TV. Mas o técnico Jair Picerni indicou alguns jogadores, como o volante Adãozinho, o atacante Wágner e o meia Anaílson.