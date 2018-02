Guarani com Viola e nova postura Há quatro jogos sob o comando de Zetti, o Guarani mudou sua postura dentro de campo. Mesmo sendo um time limitado tecnicamente tem mostrado determinação para segurar seus adversários. É com esta perspectiva que o time campineiro enfrenta o Santos, neste sábado, às 18 horas, no Pacaembu. O técnico Zetti não esconde a confiança no seu trabalho nos últimos 35 dias, tempo em que sentiu uma rápida resposta do grupo de jogadores. "Nosso time continua evoluindo e vai chegar no ponto que pretendo dentro de quatro rodadas", prevê. Mas o que se pode esperar do Guarani diante do Santos? O próprio técnico responde: "Um time aplicado, bem armado, preocupado com a marcação e tentando ir ao ataque quando tiver com a posse de bola. Não adianta só se defender. Assim ninguém ganha jogo", diz Zetti, que costuma expor com facilidade suas idéias. "Ele (Zetti) explica tudo direito para a gente e os jogadores gostam disso", diz o volante Sidney, um dos líderes do elenco. Com 12 pontos, em 15º lugar, o Guarani espera melhorar sua posição nas próximas rodadas, animado pelo equilíbrio inicial da competição. A união e a confiança adquirida nos sete pontos somados em quatro jogos são as principais armas do time, que desde o início da semana está definido com apenas uma mudança em relação ao time que venceu o líder Criciúma, por 2 a 1, no Brinco de Ouro. O experiente Viola retorna ao comando do ataque depois de cumprir suspensão. É fácil entender: ele é o titular, artilheiro no Brasileirão com quatro gols e na temporada, com nove. Desta forma, Valdir Papel volta a ser opção no banco de reservas. No estilo imposto pelo técnico ao time, o Guarani vai priorizar a marcação. "Será outro jogo que vai vencer quem errar menos", avisa o bugrino. O Guarani vai atuar no esquema 4-4-2. Terá um lateral mais ofensivo, Dida, e outro, Adílio, mais preocupado com a marcação. No meio campo, dois volantes - Roberto e Sidney - e dois meias - Alexandre e Simão. No ataque, o velocista Jônatas e o experiente Viola. Depois de se firmar como titular, o ex-juniores Jônatas ganhou destaque no time com a chegada de Zetti. Assim, a diretoria tenta renovar seu contrato que acaba em dezembro. O goleiro Jean que sentiu fortes dores nas costas na quinta-feira, voltou a ser poupado do recreativo que encerrou os preparativos finais do time nesta sexta-feira cedo. Mas ele está confirmado.