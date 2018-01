Guarani completa 50 jogos em ascensão Em plena ascensão dentro do Campeonato Brasileiro, o Guarani vai completar contra o Goiás, domingo, no estádio Serra Dourada, o seu 50º jogo na temporada. Mesmo sabendo que o Goiás tem a melhor campanha no segundo turno da competição, todos no time de Campinas confiam em um bom resultado mesmo jogando fora de casa. Nos dois últimos jogos longe do Brinco de Ouro, empates em 1 a 1 com o Santos e 3 a 3 com o São Paulo. No geral, nos últimos cinco jogos do Brasileiro, o Guarani só perdeu o dérbi para a rival Ponte Preta (3 a 1) e venceu outros dois confrontos, contra Coritiba e Fluminense. "O time está tomando consciência da importância de vencer os jogos para continuar na briga por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Os jogadores vêm assimilando a idéia e jogando com muita determinação", explicou o técnico Barbieri, que acabou expulso de campo na última quinta-feira no Morumbi. Ele reconheceu que está cada vez mais difícil ficar entre os cinco primeiros colocados. No momento, o time campineiro soma 54 pontos, em nono lugar. Para se manter em boa fase, o treinador tem problemas para escalar o Guarani. Principal destaque no empate com o São Paulo, o lateral-direito Ruy recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta os goianos. Simão deverá ser mais uma vez improvisado no setor e o experiente Marquinhos ganhará nova oportunidade no meio-campo.