Guarani completo contra o Flamengo O Guarani vai jogar completo contra o Flamengo, sábado, às 18 horas, no Maracanã. Quem garante é a comissão técnica, que não aceitou as reclamações de alguns jogadores de cansaço no empate por 1 a 1 com o Goiás, no último fim de semana, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Para o fisicultor Luís Inarra, não existiu nenhum problema físico. "O que acontece é o desgaste dos jogos. O time correu muito na vitória de 3 a 1 sobre o Internacional, quarta-feira, em Porto Alegre, tanto que nem fizemos muitos treinos na volta a Campinas", explicou. O auxiliar-técnico Fred Smânia, que também tem formação na área física, acredita que "o forte calor atrapalhou o nosso time, principalmente no primeiro tempo". O técnico Jair Picerni, não viu nenhum problema também: "Nosso time jogou mal. O jogo não encaixou no primeiro tempo, mas fomos bem na etapa final". O empate teve sabor de derrota para o Guarani, que vinha reagindo bem nas últimas rodadas. Nos quatro jogos disputados sob o comando de Jair Picerni, o time somou oito pontos, com duas vitórias (Cruzeiro, 2 a 0, e Inter, 3 as 1) e dois empates (Ponte, 0 a 0 e Goiás, 1 a 1). Com 38 pontos, o time terá que somar, pelo menos, mais 12 pontos em sete jogos para tentar evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Os jogadores voltaram aos treinos nesta tarde. Três deles voltam após cumprirem suspensão automática: o lateral-direito Dida, o zagueiro João Leonardo e o volante Careca. Por outro lado, o zagueiro Paulo André, apontado como uma das grandes revelações do clube, passou no final de semana por uma cirurgia no púbis. Ele foi operado, em São Paulo, com Joaquim Grava, ex-médico do Corinthians. Há três meses o zagueiro vinha tentando acabar com as dores fazendo fisioterapia, mas sem resultado. A previsão de sua volta é de, no mínimo, 90 dias.