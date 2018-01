Guarani confia no bom retrospecto em casa Depois de ser perder para o Goiás na última rodada, o Guarani enfrenta o Bahia neste sábado, às 16 horas, no estádio Brinco de Ouro, apostando no bom retrospecto em casa. Com 54 pontos conquistados em 39 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o time de Campinas ocupa a 12ª posição. Em 19 jogos realizados diante de sua torcida neste campeonato, o Guarani conquistou 13 vitórias, três empates e três derrotas. Curiosamente, as três vezes em que perdeu foram para times paulistas (Santos, São Paulo e Ponte Preta). Para reabilitar o time, o técnico Barbieri terá a volta do lateral-esquerdo Gilson, recuperado de contusão no joelho. Ele ocupa a vaga de Alex, suspenso com três cartões amarelos. O experiente Marquinhos continua como titular do meio-de-campo, no lugar de Dinelson. "O Gilson é um jogador de muita força e que chega bem ao ataque. Acho que nosso meio-campo está forte e também criativo", explicou o treinador do Guarani.