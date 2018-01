Guarani confirma acerto com o atacante Braian Samúdio para 2017

O Guarani levou a melhor na disputa com a Portuguesa e acertou a contratação do atacante Braian Samúdio para a temporada 2017. O paraguaio de 20 anos vai ter a chance de se "redimir" com o torcedor alviverde, depois que marcou um dos gols do Boa na final da Série C do Brasileiro justamente contra o time campineiro.

Braian Samúdio foi mais uma indicação do técnico Ney da Matta, com quem trabalhou junto no Boa, e as negociações se arrastaram por algumas semanas. O contrato deve ser assinado nos próximos dias e ele chega para brigar por uma vaga com Uederson, Eliandro, Anderson, Gabriel Poveda e Lorran.

Nascido no Paraguai, o novo reforço campineiro passou por Dénia-ESP e 3 de Febrero-PAR antes de desembarcar no Brasil no primeiro semestre de 2016, quando acertou com a União Barbarense. Depois da Série A2, se transferiu para o Boa, onde fez três gols em 12 jogos na campanha que deu o título ao time mineiro.

A estreia do Guarani no Paulista está marcada para o dia 29 de janeiro, contra o Oeste, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.