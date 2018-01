Guarani confirma acerto com Rodrigão Depois de apresentar na manhã desta sexta-feira o meia-atacante Lúcio, que veio do Botafogo-RJ e cujos direitos federativos pertencem ao Cruzeiro, a diretoria do Guarani confirmou a contratação de mais um reforço: o atacante Rodrigão, revelado pelo Santos e que também estava no time carioca. Lúcio assinou contrato de um ano e chega ao Guarani como parte da negociação envolvendo a ida para o Cruzeiro do meia Luis Fernando Martinez, que teve metade do passe vendido ao time mineiro por R$ 2,2 milhões. Lúcio sempre enfrentou muitos problemas com contusões e acha que está n a hora de conquistar seu espaço. "O Guarani tem uma ótima estrutura e estou disposto a crescer no futebol paulista", afirmou o jogador, que está perto de fazer 28 anos. Ele começou a carreira no Goiás, em 1994, depois passou por Flamengo, Santos, Portuguesa e Cruzeiro. No Campeonato Brasileiro defendeu o rebaixado Botafogo. Com relação ao outro reforço para o ataque, a diretoria do Guarani garante já ter assinado um pré-contrato com Rodrigão. Mas ainda depende da liberação por parte do seu clube de origem, o Saint-Ettiene, da França. Outro que já definiu sua transferência para o Guarani foi o meia Alexandre, do Iraty-PR, que já está à disposição do técnico Giba. Estas serão as últimas contratações para o Paulistão, pois o clube também acertou com o goleiro Jean (Vitória), o lateral Paulo Henrique (Gama), o zagueiro Paulão (Juventude), o meia Esquerdinha (São Caetano) e os atacantes Wágner e Rinaldo, ambos do São Caetano.