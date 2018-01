Guarani confirma contratação de Bilu Depois de intensas negociações que se arrastaram por três semanas, a diretoria do Guarani confirmou, nesta quinta-feira à tarde, a contratação do meia Bilu, ex-Figueirense. As bases do contrato não foram reveladas. Tudo foi acertado após uma reunião entre o vice-presidente do clube, Edinho Torres, e o advogado Breno Ramos Tannuri, que representa o atleta. Bilu, de 31 anos, é um meia que se destaca por sua competitividade. Nos últimos dois anos, curiosamente, defendeu o América-SP, no Campeonato Paulista, e o Figueirense, no Campeonato Brasileiro. Alagoano, passou por Miguelense, CSA e CRB, mas também já defendeu Náutico, Goiás e Brasiliense. Ele era pretendido por outros clubes, como Marília, Ponte Preta e Sport Recife. "Acho que este é mais um presente de Natal para a torcida", festejou o técnico Ferreira, ratificando que "todos reforços confirmados até este momento são de alto nível, só perdendo eventualmente para os grandes clubes que têm dinheiro para contratar quem quiser". Entre eles, estão os zagueiro Sandro e Alex Oliveira e o meia Élvis. O Guarani vai disputar três competições em 2006: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B.