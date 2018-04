Guarani confirma contratações dos meias Rafael Longuine e Matheus Oliveira

O técnico Umberto Louzer pode ganhar mais dois reforços para o tradicional dérbi de Campinas (SP) contra a Ponte Preta, no dia 5 de maio, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta quarta-feira, a diretoria anunciou as chegadas dos meias Rafael Longuine e Matheus Oliveira.

Ambos chegam por empréstimo junto ao Santos até o final da temporada. Como faltam 10 dias para o dérbi, os nomes dos dois devem ser publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes do clássico.

Rafael Longuine tem 27 anos e ainda não atuou nesta temporada. Revelado pelo Juventude, ele tem passagens ainda por XV de Jaú, Comercial, Rio Branco, São Bento e Audax. Matheus Oliveira, de 20 anos, surgiu na base do próprio Santos e no primeiro semestre defendeu o Red Bull Brasil no Campeonato Paulista.

Após a derrota para o Atlético Goianiense por 3 a 2, em Goiânia, na última terça-feira, o Guarani estacionou nos três pontos e é o oitavo colocado, mas vai perder posições no complemento da terceira rodada.