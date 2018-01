Guarani confirma dispensa de Pepe Somente no começo da noite de segunda-feira é que a direção do Guarani confirmou a saída do técnico José Macia, o Pepe. Em seu lugar assume interinamente Barbieri, ex-jogador do clube, e que vem respondendo tanto pelo time de juniores como também pelo time "B" que participa da Copa Estado de São Paulo. A permanência de Barbieri no cargo não está descartada, dependendo de seus resultados dentro do Campeonato Brasileiro. Os maus resultados é que derrubaram Pepe, que perdeu quatro dos últimos cinco jogos. Curiosamente a única vitória aconteceu contra o maior rival da cidade, a Ponte Preta, por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli. Após este triunfo, a diretoria chegou a propor uma gratificação para o técnico caso chegasse entre os três primeiros colocados do Brasileirão. O técnico foi contratado no dia 23 de março para substituir Giba. No Brasileiro somou 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e sete derrotas. O ataque marcou 24 gols, mas a defesa sofreu também 24 gols, portanto, com saldo zero. "Esta não era a campanha que a diretoria esperava para um time que dispõe de jogadores de alto nível, paga em dia os salários e oferece toda retaguarda possível", disse o gerente Neto, justificando a mudança. Na semana passada, porém, tudo mudou após a goleada sofrida para o Fluminense, por 5 a 2, no Maracanã. A gota d´água foi a derrota para o São Paulo, por 1 a 0, domingo, no Brinco de Ouro. Pesaram também as derrotas para o Santos, por 2 a 1, em casa, e para o Coritiba, por 3 a 2, em Curitiba. Ainda na semana passada, o técnico confirmou à própria diretoria ter recebido uma proposta para dirigir um time no Catar a partir de agosto. Ele tinha se mostrado disposto a aceitar o convite, uma vez que receberia muito mais do que os R$ 35 mil que ganha atualmente no Guarani. Pepe foi convocado à tarde pelo gerente de futebol Neto Ferreira para comparecer ao clube. Ele chegou às 18h20, dez minutos antes do combinado, mostrando-se surpreso pela situação: "Ainda não sei o que será tratado, mas vamos conversar com os homens", afirmou. Junto com o técnico deixa o clube o auxiliar, Alexandre Macia, o Pepinho, filho do técnico. Permanecem o fisicultor Lino Fachini Junior e o assistente técnico Jair Squarizi. A reunião começou na hora marcada e terminou 40 minutos depois, quando a mudança foi oficializada.