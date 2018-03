Guarani confirma mais dois reforços A direção do Guarani confirmou, nesta segunda-feira à noite, a contratação de mais dois reforços para o Campeonato Brasileiro da Série A. É o volante Junior, que estava no Figueirense-SC, e o lateral-esquerdo Gilson, do Friburguense-RJ. Estes dois jogadores ficarão emprestados no clube, passando por exames médicos e físicos nesta terça-feira, ficando à disposição do técnico Zé Mário. Segundo o gerente de Futebol, Neto, agora está encerrado o ciclo de contratações. O clube contratou 12 reforços na esperança de não repetir o vexame no último ano quando foi rebaixado no Campeonato Paulista e eliminado do Torneio Rio-São Paulo. Apesar da derrota para o Internacional, por 3 a 0, sábado no Brinco de Ouro, o técnico Zé Mário gostou da produção do time, que ainda não conta com todos os novos contratados. O time retribuirá a visita sábado, em Porto Alegre. A direção do clube confirmou também a participação do time num quadrangular nos dias 2 e 4 de agosto em Marília, com as participações do time da casa, além de União São João de Araras e Juventude, de Caxias do Sul.