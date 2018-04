Guarani confirma mais três novos contratados para a Série C

A diretoria do Guarani oficializou nesta terça-feira a chegada de Dennis, ex-Ponte Preta e Paysandu, e anunciou os atacantes Arthur, ex-Paraná e Atlético-GO, e Erik Mamadeira, destaque do Paulista de Jundiaí durante a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Eles assinaram até o final do ano.

Também já chegaram o goleiro Rafael Santos (ex-Portuguesa), os zagueiros Gladstone (ex-Itumbiara-GO) e Reniê (ex-Volta Redonda-RJ), os volantes Lenon (ex-Cabofriense-RJ) e Johnattan (ex-CRB) e os atacantes Rafael Moreno (ex-Peñarol-URU) e Diego Clementino (ex-Villa Nova-MG).

JUSTIÇA

Na esfera jurídica, o presidente Horley Senna participou de mais uma reunião conciliatória com representantes do Grupo Maxion, que arrematou o Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, por R$ 105 milhões, em leilão na Justiça Trabalhista realizado no último dia 30 de março.

A conversa contou com uma comissão de vereadores e foi mediado pela juíza Ana Cláudia Torres Vianna, da Justiça do Trabalho. O encontro teve como objetivo viabilizar um acordo entre as partes para a liberação do estádio.

Em primeiro acordo, o time campineiro ameaçou entrar com embargos contra o leilão, caso a Maxion não ajudasse o clube com a construção de uma arena e um novo centro de treinamentos. Mas parece que os ponteiros serão acertados.

"Reunião positiva, porque conseguimos quebrar resistências. Foi um fato democrático, porque os vereadores estavam presentes e ajudaram no diálogo. Houve um encaminhamento concreto", afirmou a magistrada, bastante otimista que as partes cheguem a um acordo e que atenda os direitos da Justiça.