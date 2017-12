Guarani confirma Ronaldo e Aderaldo Eliminado do Campeonato Brasileiro, o Guarani mantém o firme propósito de se fortalecer para a disputa do torneio Rio-São Paulo. A diretoria confirmou nesta segunda-feira a contratação de dois jogadores. Um deles é bastante conhecido: o goleiro Ronaldo, ex- Corinthians, que estava defendendo o Gama, de Brasília. O outro reforço é menos conhecido: o zagueiro Aderaldo, de 24 anos, que estava atuando no Londrina. "Está tudo certo na palavra, mas agora precisamos acertar a documentação", confirmou o gerente de futebol, Neto. O acerto com Ronaldo foi feito pelo próprio Neto, antigo companheiro do goleiro no Parque São Jorge. Aos 34 anos, Ronaldo também já defendeu Cruzeiro, Fluminense e Internacional de Limeira. "O Guarani precisa de um goleiro de nome, de peso e que o adversário tenha respeito ao chutar uma bola em nosso gol", justificou Neto. O zagueiro Aderaldo foi indicado por Bernardo, ex-volante do São Paulo e da seleção brasileira, que agora é empresário. O jogador é um dos destaques do Londrina e chega ao estádio Brinco de Ouro para suprir as ausências de alguns jogadores dispensados como Ernani e o veterano Marcelo Souza. Além disso, há a expectativa de que o clube negocie Edu Dracena, que poderia estar se transferindo para o futebol alemão. "Precisamos fazer caixa, mas não existe nada acertado ainda", confirmou Neto.