Guarani confirma vinda de Alexandre O Guarani anunciou nesta terça-feira seu nono reforço para a temporada 2003. O meia Alexandre, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Paraná, se apresentou e já está treinando com o restante do elenco em Serra Negra, onde o clube faz pré-temporada. Com a chegada de Alexandre, o elenco só terá mais alguma alteração se a diretoria do Rio Branco aceitar emprestar o volante Rafael. A expectativa, agora, é pela chegada da documentação do centroavante Rodrigão, ex-Botafogo-RJ, que tem seus direitos federativos presos ao Saint-Ettienne, da França.