Guarani confirmado com três mudanças O técnico Jair Picerni confirmou nesta terça-feira a escalação do Guarani para o jogo diante do Corinthians, quinta, às 15h30, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 16ª rodada do Campeonato Paulista. O time terá três mudanças em relação ao que venceu o Rio Branco, por 2 a 1, no domingo passado, em Americana. O desfalque inesperado é o lateral-esquerdo Adauto, que sentiu uma fisgada na parte posterior da coxa direita e acabou vetado pelo departamento médico. Ele realizou exames detalhados e vai precisar de, pelo menos, três semanas para se recuperar. Em seu lugar entra Gilson. As outras mudanças já eram esperadas. No gol, após cumprir suspensão automática, o titular Jean volta no lugar de Fernando. E na defesa, Juninho entra na vaga de Paulo André, suspenso com três cartões amarelos. Havia uma preocupação com relação a Juninho e Heverton, poupados nos treinos iniciais da semana, mas ambos participaram do trabalho normalmente nesta terça-feira e vão jogar.