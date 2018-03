Guarani conquista um ponto no Maracanã O Guarani não precisou jogar um bom futebol para empatar com o Flamengo por 1 a 1, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O time de Campinas atuou grande parte do jogo na defesa e aproveitou uma falha da zaga do rubro-negra para marcar seu gol. Com o resultado, a equipe paulista chegou aos 12 pontos, enquanto a carioca alcançou os 14. O equilíbrio e a boa atuação de ambos os goleiros foram os destaques do primeiro tempo. O jogo começou com muita marcação e erros de passes na horas decisivas. Somente após os dez minutos a partida melhorou e as duas equipes passaram a perder sucessivas chances de gol. O Guarani, mais recuado, explorava os contra-ataques. O time de Campinas teve quatro chances seguidas para abrir o marcador. Numa delas, o meia Esquerdinha cabeceou, dentro da pequena área, mas o goleiro Júlio César salvou milagrosamente. A partir dos 29 minutos, o Flamengo acordou e iniciou uma modesta reação. Na melhor oportunidade, o lateral Athirson cruzou e, na sobra, Fernando Baiano finalizou, mas a bola bateu em Juninho e foi para fora. No segundo tempo, o Flamengo voltou exercendo uma forte pressão e o Guarani se limitava a defender. Logo no primeiro minuto, Fernando Baiano chutou na trave. O Rubro-Negro não desistia e Fábio Baiano desperdiçou duas chances, até que aos 23 minutos, Felipe fez boa jogada e cruzou. Athirson furou, mas Fernando Baiano aproveitou e abriu o marcador. O Guarani se assustou com o gol e o Flamengo tentou ampliar, mas sem êxito. O time de Campinas voltou a explorar os contra-ataques e o atacante Creedence, que havia acabado de entrar, teve duas oportunidades. Na primeira, livre dentro da área, cabeceou para fora. Na segunda, aos 35 minutos, ele finalizou mal, mas acabou conseguindo o gol de empate. Ficha Técnica: Flamengo: Júlio César; Luciano, Fernando (André Gomes), André Bahia e Athirson; Fabinho, Paulo Miranda (Valdson), Fábio Baiano e Felipe; Fernando Baiano e Jean (Zé Carlos). Técnico: Nelsinho Baptista. Guarani: Jean; Paulão, Bruno Quadros e Juninho (Rinaldo); Simão, Émerson, Marquinhos (Lúcio), Esquerdinha e Alex; Wagner (Creedence) e Rodrigão. Técnico: Pepe. Gols: Fernando Baiano aos 23 e Creedence aos 35 minutos do segundo tempo. Árbitro: Wilson de Souza Mendonça. Cartão amarelo: Paulão, Valdson e Zé Carlos. Renda: R$ 182.299,00. Público: 25.773 torcedores. Local: Maracanã.