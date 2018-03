Guarani consegue empate em Caxias do Sul A recuperação do Juventude depois da humilhante derrota de 7 a 0 para o Goiás ficou para outra oportunidade. Esta tarde, no reencontro com a torcida, no Estádio Alfredo Jaconi, a equipe ficou num sonolento 1 a 1 com o Guarani. Dessa forma, o Juventude completou a quarta partida seguida sem vitória neste Campeonato Brasileiro. Já o Guarani somou o primeiro ponto em jogos fora de casa. O jogo começou muito bem para o Juventude. Logo aos 50 segundos, Fernando abriu o placar, num chute da intermediária. Ele recebeu um passe de Dionattan, que havia recuperado a bola de um adversário. Apesar de ter marcado o gol cedo, o Juventude não conseguiu assumir o controle do jogo. Houve um equilíbrio nas ações, com as equipes alternando algumas chances, já que a qualidade da partida era fraca. No segundo tempo, o Guarani retornou um pouco melhor. Aos 13 minutos, o técnico Pepe colocou Lúcio no lugar de Juninho, mudando o esquema do 3-5-2 para o 4-4-2. Seis minutos depois, Rodrigão entrou de carrinho num cruzamento de Wagner, da esquerda, e estabeleceu o empate em 1 a 1. Pressionado pela torcida, o Juventude voltou a atacar com maior intensidade. Mas de uma forma pouco organizada. João Paulo entrou duas vezes na área com perigo, mas concluiu mal. O Guarani, satisfeito com o resultado, passou a tocar mais a bola e tentar matar o tempo, levando a igualdade até o final. No encerramento da partida, a vaia contra o técnico Cristóvão Borges ficou abaixo da esperada. A torcida voltou a carga contra o árbitro Giuliano Bozzano, reclamando a não marcação de um pênalti para o time da casa. Os jogadores do Guarani também alegaram prejuízo numa penalidade. Mas, como os dois lances não foram tão claros, o árbitro não pode ser responsabilizado. Depois desse empate, a situação do técnico Cristóvão Borges no Juventude se mantém delicada. Alguns dirigentes defendem uma mudança no comando, mas o vice de esportes, Iguatemy Ferreira Filho, aposta no trabalho de Cristóvão. Ficha técnica Juventude: Maurício; Neguete, Renato e Filipe Alvim; Marcelo, Fernando (Evandro), Rodrigo Pontes, Dionattan (Camazzola) e Rafael (Mineiro); João Paulo e Michel. Técnico: Cristóvão Borges. Guarani: Jean; Paulão, Bruno Quadros e Juninho; Patrício, Leandro Guerreiro, Marquinhos, Esquerdinha e Alex; Wagner e Rodrigão. Técnico: Pepe. Gols: Fernando, aos 50 segundos, no primeiro tempo; Rodrigão, aos 19 minutos, no segundo tempo. Árbitro: Giuliano Bozzano. Cartão amarelo: Rafael, Michel, Juninho, Paulão, Alex, Rodrigão e Reinaldo. Renda: R$ 11.970. Público: 5.590 (1.197 pagantes) Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.