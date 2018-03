Guarani conta com força máxima domingo O Guarani vai ter sua força máxima contra o Figueirense, domingo, às 16 horas, no Brinco de Ouro, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Barbieri confirmou o retorno dos jogadores que estavam suspensos para tentar a segunda vitória seguida na competição. Uma nova vitória pode confirmar a permanência do técnico no cargo, uma vez que ele ainda é interino desde a saída de José Macia, o Pepe. O retorno dos jogadores suspensos foi justificado pelo simples fato de que "eles são titulares e só deixaram o time por causa de punições". Na verdade voltam cinco titulares: o goleiro Jean, o lateral Ruy, os zagueiros Paulão e Bruno Quadros, além do volante Émerson. Entre os novatos, que brilharam na vitória apertada de 1 a 0 sobre o Atlético-PR, vão continuar no time os meias Esquerdinha e Dinelson, de apenas 17 anos. O time fez um técnico-tático pela manhã e coletivo à tarde.