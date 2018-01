Guarani contra maldição da camisa nove Conhecido por revelar grandes centroavantes para o futebol brasileiro, o Guarani parece ter amaldiçoado todos os jogadores que atuaram com a camisa nove neste Campeonato Brasileiro. A mais nova vítima parece ser a maior promessa do clube: o garoto Evandro Roncatto, de apenas 17 anos, recentemente campeão mundial pela seleção brasileira. Praticamente escalado por exigência da diretoria, o garoto passou em branco nos dois jogos que atuou como titular, na vitória de 2 a 0 sobre o Juven tude e na derrota de 2 a 0 para o Internacional, sábado, em Porto Alegre. Barbieri garante que o garoto está prestigiado e que continuará como titular diante do Flamengo, quarta-feira à noite, em Campinas. O jogador não perde a esperança de desencantar: "Os gols vão sair naturalmente. Tenho certeza de que não vou decepcionar n inguém", diz o garoto, vice-artilheiro do Mundial, com quatro gols, ao lado de Abuda, do Corinthians. Ele também espera não ter a mesma falta de sorte dos seus antecessores, como Rodrigão, ex-Santos e Internacional, que caiu em desgraça apesar de ter marcado nove gols no Brasileirão. O grandalhão Creedence, que marcou cinco gols, também foi colocado de lado. Os dois não têm sido nem relacionados para o banco de reservas. Outro também que já teve sua chance foi Ricardo Lobo, de 19 anos, que atuou cinco vezes e também não balançou as redes. "Time que não marca gols, não ganha jogo", argument a Barbieri, reforçando a necessidade do ataque melhorar sua produção. Por enquanto, ele aposta mesmo em Roncatto que ainda parece longe de um dia ser comparado a grandes atacantes bugrinos como Careca, Evair, Luisão e Amoroso. Os jogadores se apresentaram nesta segunda-feira pela manhã de olho no jogo contra o Flamengo. A principal novidade será o retorno do lateral direito Ruy, que cumpriu suspensão. Com isso, Simão deve ser deslocado para o meio campo, sua posição de origem, no lu gar de Reinaldo.