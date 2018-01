Guarani contrata atacante do Cuiabá para Série A2 do Campeonato Paulista

O Guarani anunciou nesta sexta-feira a sua sexta contratação para a temporada 2017. O atacante Uederson, ex-Cuiabá, assinou com o clube campineiro até o final da Série A2 do Campeonato Paulista, com possibilidade de ficar também para a Série B do Campeonato Brasileiro. A apresentação ficou para o dia 2 de janeiro, com os demais jogadores do elenco.

Uederson, 31 anos, é natural de São João da Aliança e estava atuando no futebol mato-grossense há um ano. Antes de atuar pelo Cuiabá, o atacante passou por ASA de Arapiraca, Metropolitano-SC, CSA-AL e também teve experiência em Portugal, no Desportivo Alves. Com 1,77m de altura, o atacante atua pelos lados do campo e foi um dos destaques do Cuiabá na Série C do Brasileiro deste ano.

Com o atacante, o Guarani chega a seis contrações antes mesmo do final do ano. O time campineiro já anunciou o goleiro Flaysmar, o zagueiro Diego Jussani, o lateral Ernani, o volante Escobar e o atacante Anderson.

Além das contratações, o clube vem renovando o vínculode outros jogadores. São eles: os goleiros Leandro Santos e Passarelli, os laterais Bruninho, Lenon e Gilton, os zagueiros Genilson e Léo Rigo, o volante Evandro, os meias Fumagalli, Marcinho e Renato Henrique e os atacantes Gabriel Poveda, Eliandro e Lorran.

BERNA NA MIRA

Apesar de ter renovado com Leandro Santos, titular no vice-campeonato da Série C, a diretoria ainda busca um reforço para o gol e um dos nomes na lista é o de Ricardo Berna, sem clube desde que deixou o Fortaleza, onde esteve nas últimas duas temporadas.

O melhor momento da carreira dele foi quando ele fez parte do grupo que conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil pelo Fluminense. Hoje com 37 anos, o goleiro ainda acumula passagens por América-MG, Portuguesa, Náutico e Macaé. No começo da carreira, inclusive, ele atuou no Guarani, entre 1998 e 1999.