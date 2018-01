Guarani contrata atacante Sidimar A diretoria do Guarani tenta driblar as dificuldades financeiras e, aos poucos, vão reforçando seu elenco para a temporada 2005. A quinta contratação, confirmada nesta sexta-feira, é o atacante Sidimar, que disputou a Série B do Brasileiro pelo Caxias. O lateral-esquerdo Cássio, ex-Flamengo e Marília, deve ser o próximo a chegar. Sidimar, de 20 anos, foi revelado pelo Inter-RS, onde jogou ao lado de atacantes conhecidos como Nilmar, Diego e Daniel Carvalho. Ele chega ao Brinco de Ouro para substituir Sandro Hiroshi, que foi para o futebol russo. "É uma boa oportunidade vestir a camisa do Guarani. Trata-se de um grande clube e uma ótima vitrine", afirmou o jogador na sua apresentação. Com relação a Cássio, de 24 anos, só faltam alguns detalhes burocráticos, segundo revelou o seu empresário, Ed Silva. Apesar disso, a diretoria do Guarani chegou a confirmar o acordo em Campinas. "Está 80% fechado", avisou o procurador. Em compensação, fracassou a negociação do Guarani para contar com o meia Anaílson. Ele se apresentou na manhã desta sexta-feira ao São Caetano, dono de seus direitos federativos, e acertou sua permanência por lá. Os outros reforços já confirmados pelo Guarani, que voltou das férias nesta sexta-feira, são os laterais Adriano, Alemão e Gílson, além do atacante Nílson Sergipano.