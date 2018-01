Guarani contrata atacantes do Mogi Ainda sob o impacto da eliminação na Copa do Brasil, a diretoria do Guarani confirmou, no início da noite, a contratação de dois atacantes que defenderam o Mogi Mirim no Campeonato Paulista: Mendes e Fábio Costa. A dupla marcou 11 gols na temporada. Os dois jogadores farão exames médicos nesta sexta-feira e assinarão contrato até dezembro. Outro atacante que defendeu o Mogi, Gabriel, pode ser confirmado como reforço nos próximos dias. Mendes, de 29 anos, marcou sete gols, enquanto Fábio Costa converteu quatro pelo Mogi Mirim. O clube também já definiu um pré-contrato com Alexandre Salles, meia da Internacional. Estes reforços foram endossados pelo técnico Jair Picerni e visam reforçar o elenco para o Campeonato Brasileiro da Série B.