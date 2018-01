Guarani contrata destaque do CSA O Guarani conseguiu seu terceiro reforço para o Campeonato Brasileiro da Série A. É o lateral-direito Marco Aurélio, de 25 anos, e que foi o destaque do CSA-AL na última Copa do Nordeste. Antes dele chegaram ao clube o veterano atacante João Paulo, de 37 anos, e o volante Émerson, do Santo André. Outro reforço quase certo é o goleiro Adnan, atualmente no Sport-PE. Revelado pelo São Paulo, Marco Aurélio está com 25 anos e esteve na Portuguesa Santista e Sãocarlense, antes de se destacar no CSA-AL. O novo reforço do Bugre era pretendido pelo Internacional-RS e Portuguesa. Marco Aurélio é dono do passe e ficará em Campinas até o fim do ano e chega para o lugar de Luciano Baiano, que nunca caiu no agrado da torcida bugrina e que deverá ser transferir para a Ponte Preta. O outro lateral, Roberto Silveira, não tem a confiança da atual comissão técnica para ser o titular da camisa 2 do Guarani.